出貓特工隊｜學生AI智能眼鏡拍照即時搜答案 華農嚴打出動金屬探測儀兼定下重罰

隨着前沿科技迅速發展，學界考試作弊手法亦走向「AI化」，逼使高校出重拳整治！廣州華南農業大學（簡稱華農）在近期舉行的期末考試中，接連發現多宗考生利用「智能眼鏡」進行高科技作弊的案件。



校方於7月1日緊急發布嚴厲通告，強調不論是否開機或查看，只要攜帶智能眼鏡等電子設備進入考場即被判定為作弊，涉事考生除了該科記零分外，更將面臨記過及以上處分，相關污點更會被永久記入個人檔案。



目前考場已全面升級安檢，監考人員會使用金屬探測儀重點掃描考生的頭部、耳朵及黑框眼鏡。

零分處理兼「留案底」

據紅星新聞7月5日報道，涉事考生所使用的AI智能眼鏡具備極高隱蔽性，鏡框內置微型鏡頭，能拍照將試題即時傳輸，再由人工智能分析，將答案滾動顯示在鏡片上作「提詞器」使用，甚至可預先導入數萬字資料離線查閱。

有現場目擊學生回憶，日前在進行英語期末考時，發現附近一名考生的黑框眼鏡外觀極為怪異，監考老師在巡視時亦察覺異樣，直接走上前要求檢查。隨後當場識破並要求該考生即時交卷離場。

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廣州華南農業大學。

華農嚴打AI出貓。

華農嚴打AI出貓。

華農嚴打AI出貓。

AI智能巡考實時監控

為防堵漏洞，華農校方除了使用金屬探測儀對考生頭部進行嚴格安檢外，更啟用了「AI智能巡考」系統，專人實時監控考場動態。該系統可精準識別可疑物品傳遞、考生左右偏頭、手放桌下及埋頭等異常行為，並實時進行抓拍和記錄。

事實上，智能眼鏡作弊已演變成全球性隱患。韓國近期亦有考生在托業（TOEIC）及國家技術資格考試中，因使用AI眼鏡作弊被捕，面臨成績作廢、移送警方及多年禁考的沉重處罰。內地教育部此前亦已發出預警，指智能眼鏡等新型智能穿戴設備已被列入高考安檢的重點查驗範圍，警告考生切勿因一時貪念自毀前途。