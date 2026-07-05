北上就醫︱港人擠滿深圳腫瘤科 治癌藥價最平兩折

香港病人北上就醫正形成潮流！近日，距深圳福田口岸約10分鐘車程的一間私立醫院腫瘤科內，香港患者佔比高達75%至80%。院方專家表示，內地與香港癌症診療訊息已基本同步，但藥價差距明顯，比如內地部分肺癌標靶藥價格不足香港的兩成，一些免疫治療藥價亦僅為香港的6成，而且內地創新藥獲批速度更快，可為港人提供更多選擇。有業內人士直言，問診效率顯著、粵語環境、地理毗鄰等因素，亦促成港人跨境就醫的風潮。

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定位國際化私立綜合醫院的深圳新風和睦家醫院目前僅開業4年，院內腫瘤科的香港患者佔比已高達75%至80%。醫院藥房主任石瑩近日對內地《第一財經》表示，腫瘤科近半為肺癌患者，不少香港患者最初是因內地的標靶藥性價比突出而前來就醫。

國產創新藥獲批後先行上市

究竟同一廠家、同等規格的藥物，兩地價差多少？以肺癌標靶藥EGFR-TKI一代原研藥吉非替尼、二代原研藥阿法替尼、三代原研藥奧希替尼為例，這些藥物在內地的價格，還不到香港價格的兩成。再如免疫治療藥物K藥（帕博利珠單抗）為例，內地價格約為香港價格的6成多。

隨着國產創新藥獲批增加，港人北上尋藥情況進一步增多。該醫院腫瘤科主任賈琳表示，內地創新藥通常率先在內地獲批上市，審批速度相對更快。因此，即使診療指南同步更新，香港患者若希望使用這些藥物，仍需前往內地，「目前在來院接受注射類治療的腫瘤患者中，約有50%至60%專程為使用內地已上市創新藥而來」。

賈琳同時指出，內地與香港在腫瘤診療訊息層面已基本實現同步。雙方臨牀醫生均遵循國際權威指南，並通過國際學術大會及期刊，同步獲取包括國產創新藥在內的最新研究進展，因此彼此間幾乎不存在訊息差。

過去十多年間，內地醫藥行業發生變革，官方集中採購等政策推出後，專利過期原研究藥和仿製藥價格虛高的情況明顯改善。內地創新藥上市速度也大幅加快，去年批准上市的創新藥數量達76個，遠超2024年的48個，創歷史新高。

粵語環境候診效率高成賣點

報道引述一名曾在香港醫院執業的外科醫生表示，大灣區醫療融合加快，吸引香港市民北上深圳乃至大灣區就醫，除了藥價低廉外，還包括粵語環境、地理交通便利、預約候診效率高等因素。香港長者醫療券大灣區試點計劃的實施，也方便了港人在大灣區內地城市就醫。內地醫生日常接診量大、處理病例多樣且複雜，「高頻實戰」的技術水準也成為吸引香港病人的一大因素。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，港人北上求醫是大勢所趨，由於現時有不少藥物，在香港和內地兩地均有出售，相比之下，內地價錢較相宜，吸引港人跨境就醫。同時，在內地研發的新藥物若來港出售，需要一定時間註冊和審批，故想盡快用新藥物治療的港人，會選擇到內地治療。

彭提到，港人跨境就醫在用藥方面，不會有太大安全問題，因為內地審批與香港用藥標準類近，並有安全把關，而在內地研發的新藥物獲得「藥劑製品證書」，便可以在香港註冊。

病人政策連線主席林志釉指出，跨境就醫並非新鮮事，背後主因與藥物價格差異有關。他解釋指，藥廠在不同地區的定價會因應當地GDP作出調整，導致同一種藥物在香港與內地的售價出現明顯差異，加上內地推行藥物政策，大幅降低癌症藥物價格，吸引不少病人北上求醫，甚至有病人組織提供陪診服務，協助病人到內地的大醫院就診。他提醒病人，內地對藥物有安全監管，仍需謹慎選擇具規模及信譽的醫院。

大灣區醫療融合加快，吸引香港市民北上深圳乃至大灣區就醫，除了藥價低廉外，還包括粵語環境、地理交通便利、預約候診效率高等因素。