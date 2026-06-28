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深圳地鐵︱13號線二期北延段今日通車 光明到南山僅約45分鐘

灣區時事
更新時間：14:20 2026-06-28 HKT
發佈時間：14:20 2026-06-28 HKT

深圳地鐵再有新路線正式營運。深圳城市軌道交通13號線二期北延段（上屋站—李松蓢站）今日（28日）正式開通初期運營，沿線各站於11時18分開門迎客。

《深圳特區報》報道，13號線二期北延段起自一期上屋站，終至李松蓢站，長約19.25公里，共有11座車站。二期北延段採用委托運營模式，由港鐵中鐵電化軌道交通（深圳）有限公司與深圳市地鐵集團有限公司聯合運營。線路運營時間將與深圳市軌道交通線網保持一致，為每日6:30至23:00。

深圳地鐵13號線二期北延段今日（28日）正式通車。微博@港鐵深圳
深圳地鐵13號線二期北延段今日（28日）正式通車。微博@港鐵深圳
深圳地鐵13號線二期北延段今日（28日）正式通車。微博@港鐵深圳
深圳地鐵13號線二期北延段今日（28日）正式通車。微博@港鐵深圳

北延段共11車站

二期北延段與一期貫通後，市民從光明中心直達南山中心僅需約45分鐘，列車單程從深圳灣口岸站運行到鄰近東莞市的李松蓢站需約64分鐘，沿線可與1號線、2號線、5號線、6號線、9號線、11號線等多條線路便捷換乘，跨區通勤和出行效率將大幅提升。

據了解，新線各站均設有開放式智能客服中心，配備智能票務終端、自助票務處理機等設施，配有第三衛生間、母嬰室等。各車站建築設計別具一格，將本草國風、童真夢想、科創未來、市井煙火等元素唯美融入候車空間，打造「一站一景」的地下「流動美術館」。

13號線是深圳中西部南北走向的骨幹線路，包括一期和二期工程。一期由深圳灣口岸站至上屋站，已於2025年底通車。二期北延段與一期貫通後，將串聯南山、寶安、光明三大行政區。

 

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