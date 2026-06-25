深圳梧桐山｜女子中暑引發熱射病昏迷 消防出動直升機救援送ICU

炎夏高溫行山極易誘發奪命危機。深圳一名女子近日在梧桐山登山期間，因高溫中暑引發致命性的熱射病，當場昏迷抽搐。由於地勢複雜，救護車無法直達，深圳消防及急救中心出動直升機進行航空救援，將患者送院搶救。經診斷，患者出現腦損傷，需轉入深切治療部（ICU），經冰鹽水降溫等治療後，目前已恢復意識，暫無生命危險。

烈日下昏迷腦損傷

綜合內地媒體報道，事發於6月24日。女事主在烈日當空下攀登梧桐山，期間突然身體不支暈倒。救援人員接報登山搜索，發現她時其核心體溫已極高，並伴隨抽搐症狀，屬於重症中暑「熱射病」的典型徵兆。

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由於梧桐山部分山路陡峭、亂石遍布，車輛根本無法通行，若單靠人力用擔架抬運下山，恐防會延誤搶救的「黃金時間」。深圳消防救援支隊與深圳市急救中心經評估後，果斷調派救援直升機飛往事發山頭，將女事主平穩吊運上機，直接飛往醫院停機坪。女事主入院時已被診斷出大腦因高溫受損，需隨即轉入ICU，醫護人員立即採用冰鹽水灌注等降溫療法進行搶救，成功令其核心體溫回落，女事主目前已轉清醒。

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核心體溫超40℃死亡率逾半

深圳市急救中心指出，熱射病（Heat Stroke）即重症中暑，是高溫環境下最危險的急性疾病，其死亡率高達50%以上。當人體核心體溫持續超過40℃時，會對大腦及多個器官造成不可逆轉的嚴重損害，甚至導致腦細胞大量死亡。

醫生強調，熱射病分為「典型熱射病」與「勞力性熱射病」兩類。後者常見於運動員、軍人或在戶外高強度運動的行山人士。隨着高溫天氣持續，單是5月下旬的短短一星期內，深圳已接獲48宗因中暑需呼叫救護車的個案。

急救三禁忌：切勿捂汗或強行灌水

專家提醒，高溫天氣下行山若出現體溫持續超過39℃、意識模糊、嘔吐或肌肉痙攣等症狀，應立即撥打急救電話。在救援人員抵達前，現場急救切記避開三大致命禁忌：

禁止用酒精擦身：酒精極易被皮膚快速吸收，恐致酒精中毒；

禁止強行餵水：患者昏迷或神志不清時強行灌水，極易引致窒息窒礙呼吸；

禁止棉被包裹「捂汗」：此舉會阻礙散熱，令體內熱量急劇累積，加速病情惡化。

醫生補充，若身邊人因中暑昏迷，現場人士應先將其移至陰涼處，並以冰水浸泡或冷水淋澆「快速降溫」再送院，而非盲目急於運送。只要降溫及時，便能大大減低高溫對大腦的永久性損害。