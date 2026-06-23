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深圳28歲男尿道塞25厘米打結數據線 死忍12小時屙血尿始求醫

灣區時事
更新時間：19:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-23 HKT

深圳有年輕男子稱因「好奇」，將長達25厘米的數據線塞入尿道，在12小時後終腹痛難忍及有血尿才求醫，經手術取出異物。

《深圳晚報》報道，28歲的林先生，日前因好奇把長達25厘米的數據線塞入尿道，之後卻未能拉出。

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林先生並未即時求醫，直至12小時後因劇痛及不能小便，繼而嘗試用力小便、甚至有血尿才到龍華區人民醫院急診科。

該泌尿外科醫生指，X光發現林先生下膀胱有一條已打結的數據線，造成嚴重感染出血，要用腔鏡手術取出，患者已康復出院。

醫生指，自尿道取出的異物東西千奇百怪：電線、耳機線、輸液管、吸管、情趣用品，甚至還有活物。

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