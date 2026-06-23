蓮塘口岸｜男客雨傘當枴杖雙腿脹卜卜 腳纏64隻瀕危活龜闖關被截｜有片

深圳蓮塘海關近日查獲一宗人身綁藏瀕危動物走私案。一名男性旅客在進境時，將64隻活體赫爾曼陸龜以膠帶及腿套纏綁於小腿企圖闖關，因腿部異常鼓起引起關員注意，當場被截獲。涉事活龜已被移交相關部門救護，案件已轉交海關緝私部門處理。

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從海關的閉路電視畫面可見，該名男旅客進入監管區域時未有申報，以雨傘當枴杖緩慢前進，左右小腿明顯異常鼓起，遂將其攔截檢查。關員在其小腿處發現以銀灰色膠帶纏綁的黑色腿套，內藏大量活體龜，經點算共64隻。

該批活龜其後交由廣東鵬海司法鑑定所鑑定，確認全數為赫爾曼陸龜，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ所列的瀕危物種。

根據內地相關法規，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。目前，該批活龜已移交深圳市規劃和自然資源局羅湖管理局進行救護，案件正由海關緝私部門進一步偵辦。