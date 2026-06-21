暴力餵食︱廣東男幼師「質」學生食飯 3歲女童頸現多條恐怖血痕

廣東中山有3歲半細路女扭計不肯吃飯，被幼稚園男教師使用暴力餵食，令女童變成「潤腸嘴」及頸部有多條觸目血痕。涉案男教師已遭停職及被公安拘留。

不鏽鋼盤頂住下頜

據《南方都市報》報道，有中山網民劉先生反映，其3歲半女兒小婷（化名）於中山市三角鎮某幼稚園（幼兒園）就讀。6月17日下午，他接到校方通知，指小婷吃飯時意外撞傷。



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劉先生與妻子趕到學校，發現女兒口腔、牙齦均有傷口，頸部更是出現多道傷痕。劉先生要求翻看學校閉路電視，發現在17日11時30分許，女兒因不肯吃飯，一名男教師走到小婷身後彎下腰，左手拿起不鏽鋼盤頂住小婷下頜，右手用力往嘴裡喂食，動作粗暴，期間多次對孩子呵斥。約兩分鐘後，該男老師拎起小婷的胳膊，將其帶離餐桌。

劉先生當晚隨即帶孩子到醫院就診並報警。據中山市人民醫院出具的病歷顯示，小婷面部、下頜、頸部多處皮膚瘀紫，上下唇紅粘膜表面見血痂；診斷為面部、下頜、頸部皮膚軟組織挫傷、唇挫傷；建議兒童心理科、口腔科門診複診。

21日，廣東三角鎮宣傳和教體文旅辦公室發通報，指涉事男教師已被幼稚園停職，公安機關已根據調查情況，將該教師拘留。