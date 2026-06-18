港車北上注意｜端午假廣東高速迎高峰 日均車流量約885萬車次

2026年端午假期（6月19日至21日）將至，廣東省交通運輸廳預計，假期高速公路車流整體保持高位運行，日均車流量約885萬車次，同比增長約1.94%。車流壓力主要集中在粵港澳大灣區，以旅遊度假、探親訪友等中短途出行為主，小型客車佔比較高。

出行高峰時段及熱門路線

當局預計，假期前一天（6月18日）出行需求最為旺盛，假期結束後一天（6月22日）通行需求逐步回歸常態。

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多條連接香港與內地的主要通道車流顯著增長：

港珠澳大橋：日均車流量約2.3萬車次，同比增長42.48%

深中通道：日均車流量約13.62萬車次，同比增長11.05%

虎門大橋：日均車流量約11.92萬車次

南沙大橋：日均車流量約14.25萬車次 端午假期，多條連接香港與內地的主要通道車流將顯著增長。 中新社 端午假期，多條連接香港與內地的主要通道車流將顯著增長。 中新社 端午假期，多條連接香港與內地的主要通道車流將顯著增長。 中新社 端午假期，多條連接香港與內地的主要通道車流將顯著增長。 中新社 端午假期，多條連接香港與內地的主要通道車流將顯著增長。 中新社

端午假高速照常收費

需要特別留意的是，端午假期並不屬於國家規定的免費通行時段。根據國務院《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》，僅春節、清明節、勞動節及國慶日四個法定節假日實施高速公路免費通行，端午節並未納入其中。駕駛人士出行前應預留通行費開支。

廣深港高鐵加開班次應對跨境客流

鐵路方面，廣深港高鐵跨境客流同樣火熱。端午假期鐵路運輸期限自6月18日至22日，共計5天，預計運送跨境旅客53.9萬人次，同比增幅達26.8%，香港與內地「雙向奔赴」的熱度持續升溫。

假期期間，廣深港高鐵日均開行跨境列車220列，最短發車間隔壓縮至4分鐘。在客流高峰6月19日及21日，分別加開24列及6列往返香港西九龍站和福田站的高鐵班次。單日跨境客流高峰預計出現在端午節當日（6月19日），有望突破13萬人次，刷新端午假期單日歷史峰值。

回程貼士：避開「惡魔時間」

參考過去假期經驗，大批港人通常在假期最後一日（6月21日）下午4時至晚上9時集中返港，屆時各大口岸可能出現嚴重擠塞。建議駕駛人士及旅客提早規劃回程時間，盡量於下午1時前返港，並善用「香港入境處」App及「香港出行易」App實時監察口岸等候狀況，靈活選擇其他口岸，避免在「惡魔時間」陷入人潮。