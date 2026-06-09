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無人機｜深圳地產經紀為拍樓盤 機場禁飛區「黑飛」被行拘

灣區時事
更新時間：16:12 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:12 2026-06-09 HKT

深圳一名地產代理公司老闆，日前為拍攝樓盤航拍影片，在明知處於機場淨空管控範圍的情況下，未經報備擅自放飛無人機，被深圳公安依法處以行政拘留處罰。

據深圳市公安局通報，2026年6月2日上午11時許，深圳寶安國際機場運行指揮中心報警稱，寶安區西鄉街道某空域有不明無人機飛行。警方接報後迅速組建聯合處置專班展開排查，並在該區某片區抓獲違法嫌疑人鄭某。

經查，鄭某為一家地產代理公司法定代表人。他清楚該空域處於機場淨空管控範圍，卻未依法提前報備飛行計劃和履行審批手續，擅自啟用無人機升空，用於航拍樓盤。

在機場淨空區、軍事管理區、大型商圈等禁飛空域擅自放飛無人機後果嚴重。 新華社
在機場淨空區、軍事管理區、大型商圈等禁飛空域擅自放飛無人機後果嚴重。 新華社

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當事人：心存僥倖惹禍

鄭某接受調查時表示：「我現在非常後悔！雖然知道機場周邊是無人機禁飛區，但還是心存僥倖，違規起飛無人機航拍房源（樓盤），沒想到後果這麼嚴重！」

據了解，此次「黑飛」幸未影響民航航班起降安全，但鄭某仍須為其違法行為承擔法律責任。

辦案民警表示，機場淨空保護區是民航安全重要防護區域，無人機無序升空極易干擾飛機起降、引發航空安全事故。公安機關將持續強化全域無人機巡查管控，市民群眾應合法合規飛行。

警方提醒，切勿因商業拍攝、休閒玩樂等原因，在機場淨空區、軍事管理區、大型商圈等禁飛空域擅自放飛無人機。確有飛行需求的，務必提前完成空域及飛行計劃報備審批，杜絕僥倖「黑飛」觸碰法律紅線。
 

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