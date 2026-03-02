Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機械人進駐深圳戲院街頭 賣爆谷咖啡各顯神通

灣區時事
更新時間：17:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-02 HKT

深圳近年積極發展人工智能，人形及各類機械人已走出實驗室，並進駐商業及公共領域，擔任製作爆谷、沖泡咖啡、巡邏及導購等工作，反映深圳正銳意打造完整的機械人產業生態鏈，並透過政府支持，推動產業升級。

在深圳南山區一間戲院，一台爆谷機械人已投入服務，能自主完成取杯、打爆谷及出餐的全過程。此外，在公園、花市及街頭，亦分別有機械人負責製作咖啡、售賣雪糕、街道清潔及安全巡邏，逐漸融入市民的日常生活。

在商業應用層面，部分機械人更已進入工業領域，應用於廠房生產線。據悉，深圳本土企業優必選（Ubtech）去年人形機械人訂單總額已逾14億元人民幣，今年產能將邁入萬台規模，部分產品更已出口至海外。

深圳機械人產業的迅速發展，得益於其完善的產業鏈及政府的精準支持。目前，約一半的機械人零部件可在方圓10公里內配齊，八成可在40公里內找到供應商，大大提高研發效率及降低成本。

「深圳人工智能機器人署」成立不到一年，已協助逾600間企業實現應用落地與市場拓展。深圳首創「三券」支持體系，包括5億元人民幣「訓力券」補貼AI模型訓練算力成本、5000萬元人民幣「語料券」支持採購高質量訓練數據，以及1億元人民幣「模型券」降低基礎大模型研發投入。此外，近300個「城市+AI」應用場景已開放，讓機械人在實戰中測試及改進技術。業界期望，透過產、學、研一體化，能持續為產業發展提供動力。
 

