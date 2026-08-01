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專欄 蘇哈仔│巴利巴人工低啱哂曼聯

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更新時間：09:05 2026-08-01 HKT
發佈時間：09:05 2026-08-01 HKT

曼聯早前一口氣簽入安達利山度士和泰利文斯，完成中場階梯式引援的頭兩步，相信他們將會在轉會窗關閉前再引入一位具頂級實力的防守中場，完成重組中場的工作。球隊目前有多位目標，但相信真命天子就是白禮頓的卡路士巴利巴。

泰利文斯屬於組織型的防守中場；安達利山度士有一定的掃蕩能力，但不屬於站在防線前可以一人橫掃整個區域的悍將。曼聯目前已有足夠的串連性中場，唯獨欠缺一位單防的掃蕩型球員，相信最後一個中場引援名額，會用來填補這空缺。其目標清單中，有曹亞文尼、般奴古馬雷斯、阿歷斯史葛、古亞迪奧干尼和卡路士巴利巴。

巴利巴現周薪1萬2500鎊

綜合各人的實力、身價和引援支出，巴利巴預計是真命天子。此子年僅22歲進步空間大，升值能力高符合紅魔近年的轉會稀略；其次他已有豐富的英超比賽經驗，適應期短料可即買即用；還有一點最容易被人忽略，就是其薪金低，目前他在白禮頓的周薪僅1萬2500鎊，就算曼聯加薪10倍吸引他來投，12萬5000鎊的薪金是一線隊內中至下游水平，簽長約開支不高。

曼聯近年最成功的轉變，就是將球員薪金支出大幅降低，過去兩季來投的戰將，薪金支出普遍在15萬鎊左右的水平，麥比奧莫就是這個數目。轉會費是一次性，薪金是長期支出，過往紅魔被高薪所困，經過苦心經營人工回到健康水平，如果要捱高薪去搶曹亞文尼，不如低薪搵巴利巴。蘇偉業
 

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