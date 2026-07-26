專欄 體壇雜論｜「飲水暫停」值得保留

美加墨世界盃經歷超過一個月的激戰終於落幕，今屆賽事作出多項革新，包括引入飲水暫停，「掩口即紅」和決賽半場加插表演等。其中飲水暫停和決賽中場表演，被指是將世界盃美國化。筆者認為美國身為東道主之一，引入該國元素亦無可口非，而飲水暫停亦有助球員恢復體力，這項新措施值得保留。

今屆世界盃有多項改變中，飲水暫停和決賽半場休息加插表演被評為將賽事美國化。事實上，每場比賽上、下半場 22 分鐘增設飲水暫停，令到賽事分成 4 個小節，就好像美國 NBA 籃球賽一樣分 4 節進行。至於決賽半場休息時間加插表演，被指是仿傚美國超級碗，半場休息同樣有大型表演。

賽事分成 4 節有助恢復體力

筆者認為是否美國化並不重要，重要是新制度對於賽事和球員本身是否有益處。先講飲水暫停，球員在美國嚴熱的天氣下比賽，加設飲水暫停確實有助球員降溫和恢復體力，避免有球員出現中暑的情況。外間有聲音批評此舉是為了增加廣告時段提升收入，但這個措施可以令球員與主辦單位雙贏為何不可。