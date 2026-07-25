Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔｜阿根廷輸波自作自受

專家點睇
更新時間：19:31 2026-07-25 HKT
發佈時間：19:31 2026-07-25 HKT

世界盃曲終人散，西班牙第2次成為世界冠軍，決賽完勝絕不拖泥帶水。記得在決賽前後，不少球迷表示：「邊隊贏都得，只要唔係阿根廷贏就可以。」4年前的卡塔爾世界盃大家都戥他們奪冠而高興，但今屆風評卻完全逆轉。
有人唔喜歡阿根廷球員太多小動作，經常挑釁對手做法唔光彩；亦有人嫌阿根廷踢法大辣太茅，令比賽失去流暢性。

踢法大辣太茅

而今屆阿根廷全隊將美斯塑造成「神聖不可侵犯」，隊友作為阿根廷人、作為其後輩，保護他無可厚非，但要對手同樣程度尊重他，就有點那過。美斯在場上是其中一名球員，會被犯規，會陷入紛爭，4強對英格蘭時祖迪比寧咸對他的侵犯並不兇狠，其他阿根廷球員立即圍攻他，後備席戰將亦離遠彈起指摘。
阿根廷在分組風評不差，去到中後段越來越多爭議，才變到兩極化。蘇偉業

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
社會
7小時前
颱風紅霞．持續更新︱天文台今晚10時10分改發8號烈風或暴風信號
00:43
颱風紅霞．持續更新︱天文台發「預警八號特別告示」 宣布晚上10時10分改發八號熱帶氣旋警告信號
社會
2小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
颱風紅霞‧交通消息｜城巴大部分路線零時30分起陸續暫停服務 兼停通宵路線 港鐵維持正常班次
社會
2小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
14小時前
颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 傷亡未知
00:59
颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 吹落相鄰工廈天台幸無人傷
突發
3小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
11小時前
學術期刊《科學》揭6歲女童接受基因編輯試驗後死亡事件。iStock示意圖
《科學》揭6歲女童接受基因編輯試驗後死亡 上海涉事醫學院：調查中
即時中國
2026-07-24 19:50 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
影視圈
4小時前
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首發近照 強忍悲痛開演唱會彩排照曝光 「遙望天空」惹鼻酸
00:34
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首發近照 強忍悲痛開演唱會彩排照曝光 「遙望天空」惹鼻酸
影視圈
4小時前