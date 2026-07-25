專欄 蘇哈仔｜阿根廷輸波自作自受

世界盃曲終人散，西班牙第2次成為世界冠軍，決賽完勝絕不拖泥帶水。記得在決賽前後，不少球迷表示：「邊隊贏都得，只要唔係阿根廷贏就可以。」4年前的卡塔爾世界盃大家都戥他們奪冠而高興，但今屆風評卻完全逆轉。

有人唔喜歡阿根廷球員太多小動作，經常挑釁對手做法唔光彩；亦有人嫌阿根廷踢法大辣太茅，令比賽失去流暢性。

踢法大辣太茅

而今屆阿根廷全隊將美斯塑造成「神聖不可侵犯」，隊友作為阿根廷人、作為其後輩，保護他無可厚非，但要對手同樣程度尊重他，就有點那過。美斯在場上是其中一名球員，會被犯規，會陷入紛爭，4強對英格蘭時祖迪比寧咸對他的侵犯並不兇狠，其他阿根廷球員立即圍攻他，後備席戰將亦離遠彈起指摘。

阿根廷在分組風評不差，去到中後段越來越多爭議，才變到兩極化。蘇偉業