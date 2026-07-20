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專欄 體壇雜論｜政治干預體育 美國失盡公信

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更新時間：15:31 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:31 2026-07-20 HKT

常言道政治不應該干預體育，但今屆美加墨世界盃，開賽前已出現伊朗職球員簽證問題，比賽期間又發生美國球員科拿連巴洛根（圖）的紅牌緩刑事件，矛頭直指東道主之一的美國和其總統特朗普。筆者認同體育不應該涉及政治，身為主辦國更應該以身作則，國際足協應就今次事件考慮往後美國再主辦該會賽事的能力。  
今屆世界盃展開前發生美伊戰事，而伊朗最後成功取得決賽周入場券，剛巧分組賽被編入美國賽區，美國總統特朗普當時已公開表示伊朗在這個時候到美國參賽不太適合。結果伊朗雖可參賽，但球隊獲發的簽證規定他們要在比賽當天馬上出境，以致伊朗大軍只能在墨西哥駐紮，每場比賽後要趕飛機返回墨西哥。外界批評美國因戰事關係刁難伊朗，以世界盃作政治籌碼。  
無獨有偶，比賽期間特朗普不滿巴洛根於32強賽事中被罰紅牌，致電國際足協主席恩芬天奴，最終此子由停賽一場被改判緩刑。事件惹來外界極大迴響，既批評特朗普干預球賽，又指責恩芬天奴向美國「低頭」。筆者認為事件已經嚴重影響國際足協的聲譽，須制定措施避免再有同類事情發生。 丹尼神

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