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專欄 蘇哈仔│曼聯借世盃暗度陳倉快簽泰利文斯 轉會策略變精明

專家點睇
更新時間：09:55 2026-07-18 HKT
發佈時間：09:55 2026-07-18 HKT

世界盃來到尾聲，轉會市場開始熱鬧起來，一眾參加世盃的球員完成任務後，有時間處理轉會事宜，決定去向，接受體測，完成交易。曼聯過去一周一口氣完成3宗交易，當中借世盃暗度陳倉完成泰利文斯的轉會，令球迷和球圈人士都感到意外。

快簽泰利文斯無走漏風聲

上季英超落幕後，曼聯鎖定了巴西中場艾達臣荷西的交易，之後傳得最熾熱是馬迪奧斯費南迪斯、辛度東拿利和艾利諾安達臣，卡路士巴利巴、阿當禾頓、曹亞文尼和阿歷斯史葛的名字亦被提及，但由始至終安達利山度士和泰利文斯都不在傳聞行列。泰利文斯的交易在保密程度上做到密不透風，紅魔巧妙地利用世盃的新聞流量，一直暗地裡與其經理人團隊接觸，秘密洽談條款，在外界都無法得知他和阿士東維拉有違約金條款下，火速付款完成交易。當比利時在世盃出局，泰利文斯離開美國返英國後，立即接受體測，由突然傳出報導到落實，前後只有2日時間。

此交易除了見到曼聯的心思細密外，亦看見他們一改過往在轉會市場拖沓的陋習，快速完成收購。而且他們之前面對心儀目標被其他球隊哄搶後，會不惜一切盲目追求，安東尼馬菲奧斯都要追價到1億歐羅簽入，今次遇熱刺不理性地搶人，冷靜應地暗度陳倉，完成兩宗具性價比的收購。蘇偉業

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