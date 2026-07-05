專欄 體壇雜論｜球壇新勢力 非洲隊加油



非洲球隊在今屆美加墨世界盃的表現予人驚喜，世界盃新丁佛得角上演奇跡之旅，而剛果民主共和國亦令到英格蘭吃盡苦頭。筆者寄望兩支打入16強的非洲球隊摩洛哥和埃及，繼續有亮麗演出，為球迷們帶來更精彩賽事。

今屆世界盃有10支非洲球隊參賽，除突尼西亞之外，其餘9隊成功在小組出線晉級32強。當中首次出戰的佛得角在H組先後賽和西班牙、烏拉圭、沙特阿拉伯，以小組次名晉級32強，陣中門將禾仙夏於首仗對西班牙力挽狂瀾後，更成為球迷新寵兒，社交媒體追隨者幾何級上升至2,000萬。佛得角更在32強與阿根廷合演一場驚心動魄的比賽，差點將這支衛冕冠軍拉下馬，但其實32強止步的成績，絕對已是超額完成。

另一非洲小國剛果民主共和國於K組第3名出線，32強對奪標熱門之一的英格蘭，上半場閃電開紀錄令三獅軍陷於苦戰。民主剛果最終雖被反勝2:1出局，但球隊的拚勁，反擊的速度和效率已給球迷留下印象。

至於16強僅餘兩支非洲代表摩洛哥和埃及，摩洛哥是上屆4強份子，32強淘汰荷蘭一役表現出色，只要保持水準，16強有能力淘汰加拿大再進一步，挑戰上屆的成績。至於埃及16強將對阿根廷，可借鑑佛得角的經驗，只要打出拚勁，是可以與這支衛冕冠軍一戰，筆者期望兩隊再給球迷驚喜。丹尼神