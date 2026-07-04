專欄 蘇哈仔｜死到臨頭 撥亂反正

葡萄牙大軍的陣容深度，在今屆世界盃48隊中至少排頭3位，可能稍為不及法國，但比英格蘭和西班牙更厚。在這樣的優勢下，最重要是用盡大軍內的球員，可是以教練馬天尼斯的地位和履歷，最擔心他不敢「移動」C朗拿度，浪費葡軍的實力。

這份擔心在世盃展開後更濃烈，分組首輪對剛果民主共和國，C朗全場無影，60%時間處於越位位置，馬天尼斯不但讓他踢足全場，賽後更指球隊需要入球唔可以換走他；次輪對烏茲別克，入兩球後又讓他踢足全場；第3輪對哥倫比亞，他再度迷失於對手的貼身防守，最後又係「企」足90分鐘。

換走C朗勇氣可嘉

來到32強對克羅地亞，馬天尼斯終於踏出正確的第一步，他在C朗射入12碼，比賽打和1:1之際，用上畢生最大的膽識，在換人紙上填上C朗的名字，換入中場魯賓尼維斯，重拾前場的人腳平衡，最終成功絕殺贏波晉級。

世界盃淘汰賽的勝負關鍵，往往在於後備人員調整。英格蘭靠換人反勝民主剛果；巴西同樣做啱決定淘汰日本；比利時絕地擊敗塞內加爾，後備入替的盧卡古功勞大；德國不敵巴拉圭，正正是拿格斯文無PlanB。既然馬天尼斯現在行出第一步，不妨再行第二、第三步，用盡葡軍歷來最完整的陣容。蘇偉業