專欄 桂神開波｜東道主全出線顯實力巴日對壘現暗湧

世界盃32強大局已定，淘汰賽即將點燃戰火。筆者身處溫哥華主持活動，透過近期的賽事觀察，深感接下來的強強對決暗湧重重，爭標形勢絕非表面般簡單。

本屆東道主展現出極強的主場威勢。墨西哥3戰全勝傲視群雄，美加兩國亦提早晉級，主場之利不容小覷。相反，傳統勁旅德國卻老態漸顯。年過四十的門神紐亞多次撲救差之毫釐，狀態起伏恐成德意志戰車爭標路上最致命的隱憂。

最惹人矚目的焦點，無疑是巴西與日本的宿命對決。巴西雖大勝蘇格蘭，但那場大捷實因對手防線自毀長城連送大禮，宛如1998年法蘭西世界盃揭幕戰上蘇格蘭自亂陣腳的歷史重演，掩蓋了森巴軍團防線不穩的隱憂。相反，日本在小組賽面對瑞典與荷蘭等歐洲勁旅，展現出極佳的對抗實力與戰術紀律。

這支自1993年多哈慘劇後砥礪前行的藍武士，球風硬朗且鬥志高昂。當技術細膩的日本遇上隱含驕兵之態的巴西，勝負絕非十拿九穩。筆者大膽預言，此役必生暗湧，巴西若稍有大意，歷史的巨輪恐將在淘汰賽首輪無情碾過。 黃興桂