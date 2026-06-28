專欄 體壇雜論｜保養得宜 老將發威

今屆美加墨世界盃已進行了兩星期，分組賽亦差不多結束，一班老將都有出色的表現，好像第6次參賽的美斯和C朗拿度齊齊「士哥」。這班老將近年先後轉戰二線聯賽，以保持狀態和休養生息，有助延長職業生涯，以致在今屆世界盃能夠持續有好表現。

阿根廷前鋒美斯，於今屆世界盃分組首輪已經連中三元，次輪對奧地利再梅開二度，包辦阿根廷所有5個入球，更以18個入球改寫德國名宿高路斯保持的世界盃累積入球紀錄。這名38歲的老將自2023年離開歐洲頂級聯賽，由巴黎聖日耳門轉投美職的國際邁亞密。美職的速度和碰撞程度和賽事數目都不及歐洲頂級聯賽，美斯得以輕鬆保持狀態之餘，又可以避免受傷；絕對有助其備戰今屆世界盃。

二線聯賽少激烈碰撞

41歲的葡萄牙隊長C朗拿度，於次輪分組賽5:0大勝烏茲別克梅開二度，成為世盃史上首位連續6屆賽事都有士哥的球員。此子於2023年離開速率和衝撞性皆強的英超，由曼聯轉投沙特阿伯拉聯賽球隊艾納斯。以C朗喜歡上腳踢法，在速度下降之下若留在英超隨時受傷，他轉戰沙特聯有助保持健康身體，在世界盃再創紀錄。

還有40歲的墨西哥傳奇門將奧祖亞，於尾輪分組賽對捷克下半場中段後備上陣，以40歲436日之齡改寫墨西哥最年長球員出戰世盃決賽周紀錄，亦是美斯和C朗拿度後，第3位6次參加世界盃的球員。進入淘汰賽階段，筆者期待這班老將繼續發光發熱。丹尼神