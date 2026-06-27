專欄 蘇哈仔│神鋒齊出采炒熱世界盃 C朗來回「地獄」「人間」帶流量

今屆世界盃的聲勢原本頗為淡靜，球隊太多令賽事水平下降，開賽時間深夜到早上，打工仔又好難收睇直播，大家不太關注。幸好一眾頂級射手出采，美斯、基利安麥巴比和艾寧夏蘭特等不斷入波掀起起話題，C朗拿度跌落地獄再上返天堂的經歷，又掀起一波熱潮。

以往的世盃，通常只有個別球星彈出，甚少有星將們集體有好表現，正如4年前的卡塔爾世界盃，踢出應有水準的巨星只有美斯和基利安麥巴比，其餘如C朗拿度、哈利卡尼都表現麻麻，只因卡塔爾比香港慢5小時，多場比賽於本港黃金時間上演，才有一定的關注度。今屆由美國、加拿大和墨西哥聯辦，比賽最早於深夜12時上演，大部份在凌晨和清晨進行，就算有早餐波亦因為返工返學，聲勢平平，街上甚少見到人著世盃球衣。

然而星將們今屆集體彈出，美斯甫出場即來個冒子戲法；同日亮相的麥巴比和艾寧夏蘭特都各入2球，哈利卡尼緊接亦梅開二度。到次輪美斯、麥巴比和夏蘭特同一日各自梅開二度，之後又輪到雲尼斯奧斯祖利亞連續3場有波入，在眾星不斷持續輸出下，世盃才炒熱。

當然流量最高還是大哥，C朗首仗踢出人生最差世盃比賽後，次輪即強勢反彈梅開二度，一句「我回來了」迅即掀起話題。大哥無論踢得好壞都自帶流量，隨淘汰賽開始，最緊要是他的葡萄牙繼續參賽﹗蘇偉業