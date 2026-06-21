專欄 體壇雜論｜世盃射手掀混戰 有望突破雙位數

今屆美加墨世界盃參賽球隊由32隊增至48隊，經過7天才完成首輪分組賽，幾位焦點射手美斯、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特和哈利卡尼都已開齋，美斯更打破世界盃最年老球員連中三元的紀錄。以這班射手的勇態，加上賽事的增加，筆者相信今屆神射手可以突破過去6屆入8球的紀錄，甚至挑戰「轟炸機」梅拿於1970年入10球的世盃史上第二高入球紀錄。

每屆世界盃神射手獎都會是其中一個焦點所在，今屆賽事完成首輪分組賽後，一眾射手門的表現都沒有令球迷失望，其中衛冕冠軍阿根廷的射手美斯，於首輪3:0勝阿爾及利亞包辦所有入球，並以38歲之齡打破世盃史上最年老演出帽子戲法的紀錄。

上屆卡塔爾世界盃以8個入球榮登神射手的基利安麥巴比，前屆世盃神射手英格蘭的哈利卡尼和挪威神鋒艾寧夏蘭特，同樣在首輪分組賽梅開二度，展現射手本色；故筆者預期今屆神射手之爭會十分激烈。

回顧世界盃歷史，法國的方亭於1958年以13球當上神射手，是歷來入球最多的神射手，第2位是1970年德國的梅拿入10球。近6屆世盃神射手，以2002巴西的朗拿度和上屆法國的麥巴比入8球最多。今屆分組賽完成首輪後，分組賽連同淘汰賽最多還有7場，相信神射手有機會挑戰梅拿10球的紀錄，但要突破方亭13球的紀錄仍有難度。丹尼神