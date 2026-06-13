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專欄 蘇哈仔│「水Break」插廣告 猶如時光倒流36年

專家點睇
更新時間：11:49 2026-06-13 HKT
發佈時間：11:49 2026-06-13 HKT

美加墨世界盃正式開鑼，打開手機應用程式收看南韓對捷克的直播，兩隊在上半場以高空波試探，戰情頗為沉悶。正當想縮細畫面時，突然聽到某財務公司的廣告，那一刻再專注望向屏幕，連出兩、三個廣告，之後才切回直播畫面，繼續比賽。

直播足球賽事加插廣告，真係好耐無遇過，對上一次遇到並有印象，就是90年英格蘭足總盃決賽，記得曼聯門將禮頓準備開龍門球，畫面拉闊就去廣告，之後返回球場比數已經改變。當然播廣告的情況不同，當年比賽繼續進行，插廣告令觀眾硬生生睇少幾分鐘；今屆在「補水暫停」期間播廣告，比賽本身暫停，觀電機前的球迷沒有少看比賽。

然而睇波睇了廿多年，早已習慣在球證鳴笛開波後，一氣呵成睇足45分鐘，先去洗手間、先去飲水搵零食，如今突然暫停3分鐘，有2分多鐘播廣告，感覺怪怪的，好像被打窒了般。足球的商業化程度，向來比NFL、NBA少，不會暫停插入廣告，是不少球迷欣賞的地方，如今國際足協為吸金，將這個堅持放下﹗蘇偉業

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