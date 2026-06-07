專欄 運動醫道｜橈骨骨折因人施治

最不受香港人歡迎的回南天和雨季，是摔傷、骨折事件的高發之時，潮濕天氣地面濕滑，意外容易發生，摔倒後出現了肘關節的腫脹、疼痛、活動受限，這時候要警惕是否骨折的發生。所以近兩期討論過的橈骨頭骨折，其實不但是少年運動時受傷的普遍問題，也是不少長者走路時因地濕滑而跌倒的普遍問題。所以一遇到手踭痛楚的病者，一定要問清楚受傷原因是甚麼？受傷當時姿勢是什麼？跌倒或摔倒時身體哪個部位着地？因為此類肘部損傷通常症狀輕微，臨床上容易誤診、漏診。

橈骨頭骨折治療的目的是為恢復正常解剖結構，重建肘關節的穩定性和良好的活動功能，早期功能訓練，以避免肘關節僵硬的後遺症，同時整體治療包括跌倒時頸，肩，手腕關節的連帶傷患，亦要考慮血管神經損傷特別是橈神經損傷的症狀。

橈骨頭骨折的非手術治療，Mason分型Ⅰ型者，可以肘關節石膏托或吊帶固定，肘關節屈曲90度的肘功能位，固定1~4周，固定期間行掌指，腕關節，肩頸關節的功能鍛煉，預防關節僵硬例如併發肩周肩。

MasonⅠ型需吊帶固定

2型至4型，需要手術治療，不同的傷患情度有相關的手術方法，術後功能訓練方案亦應按照手術的方式和復完程度設計，早期功能訓練是任何方案的重點，術後2~5天即可開始主動屈伸活動。

骨折的癒合是一個自然病程，一般來說成人在3~6周即可達到初步癒合，3個月可達到骨折癒合。如處理得當，術後2~3個月即可逐漸恢復大部分上肢功能活動，3~6個月即可基本恢復傷前的生活狀態。

如處理不當，可能出現一定程度的畸形癒合，甚至引起關節僵硬、關節活動時疼痛等而影響生活和運動能力。

如上所述，要小心血管、神經損傷的短期併發症，如康復方案處理不當，更可能出現缺血性肌痙攣、關節僵硬、關節異位骨化等併發症。漸漸形成為長期問題包括關節僵硬、創傷性關節炎、異位骨化、神經損傷、肌肉萎縮等併發症。