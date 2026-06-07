專欄 體壇雜論｜法網女單連場爆冷 球迷愛鋤強扶弱

法國網球公開賽的「冷風」今個星期吹到女單賽場，最大冷門肯定是以外圍賽身份打入決賽的祖華蓮絲卡，她要與8號種子安祖莉娃爭冠。賽前專業預測一面倒睇好安祖莉娃奪冠，球迷們的意見卻相反，一致支持祖華蓮絲卡封后。筆者相信應該是鋤強扶弱的心態使然，就好像1999年女單決賽，全場球迷支持處於劣勢的嘉芙，最終她成功反勝軒芝絲奪冠。

世界排名100位以外的祖華蓮絲卡，於首圈爆冷淘汰中國名將鄭欽文，次圈再擊敗比利時23號種子梅頓絲，到4強更勇挫在8強淘汰一姐莎芭蘭卡出局的舒妮達，成為法網史上第1位打入決賽的外圍賽球手。

祖華蓮絲卡過關斬將

這名波蘭外圍賽黑馬晉級決賽過程連挫多位猛將殊不簡單，但論實力與大賽經驗，肯定不及曾兩次出戰大滿貫雙打準決賽，以及去年溫網打入女單8強的安祖莉娃。決賽前受訪的專業評述有62%支持安祖莉娃勝出，惟網上調查有過半數，57%球迷睇好祖華蓮絲卡勝出。

情況令筆者想起99年法網女單決賽，軒芝絲對嘉芙的經典戰役，軒芝絲以6:4先勝首盤，次盤全場觀眾都支持處於劣勢的嘉芙，向軒芝絲喝倒采。軒芝絲不忍全場壓力之後一度哭起來，表現亦受影響，最後嘉芙連贏7:5、6:2，盤數反勝2:1稱后。相信當時現場球迷是抱着鋤強扶弱的心態撐嘉芙。至於祖華蓮絲卡最後能否再爆冷奪冠，還是由熱門安祖莉娃勝出，文章見報時已有分曉。丹尼神