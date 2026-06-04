專欄 桂神開波｜東西岸霸主誕生馬刺勢登頂奪冠

自去年12月起一直支持本專欄的朋友們，相信都會留意到我對NBA賽況的分析，向來是旗幟鮮明、絕不模稜兩可。如今東西岸冠軍已經名花有主，正如我早前所預料，總決賽的戲碼將由紐約人對陣馬刺。

回顧早前的季後賽，紐約人輕鬆擊敗了殘陣出擊的騎士，預計騎士現有褪色三劍俠陣容將面臨解散。然而，紐約人在總決賽即將面對的，乃年僅22歲巨星雲班耶馬掛帥的馬刺。

雲班耶馬堪稱籃球界的大谷翔平。作為當代「控球中鋒」的代表之一，他兼具封阻、籃板及3分投射能力，甚至做到控球中鋒親自帶球推進過前半場組織進攻。若他能保持健康作賽15年，其歷史成就絕對會超越張伯倫、渣巴及奧尼爾等傳奇名宿。在他的帶領及眾多潛力新星的配合下，馬刺絕對有能力在10年內稱王稱霸，甚至挑戰勇士（7次）NBA史上奪冠次數第3多的紀錄。

在對陣雷霆的系列賽中，馬刺展現出驚人的實力與韌性。縱使第5戰雲班耶馬罕有地表現失準，但球隊在第6戰痛定思痛，並在作客的第7戰生死戰中，面對衛冕冠軍雷霆依然從頭領先到尾，足見這支球隊深不可測的潛力。籃球是5個人的運動，只要主將受傷缺陣，戰局隨時能被改寫。

展望今年的總決賽，只要雙方陣容完整、主力保持健康，我在此為大家作一個「簡而精」的結論：今年的NBA總冠軍將會是馬刺，而非紐約人。我甚至不相信這個系列賽需要打到第7場便能分出勝負。讓我們一同見證新王者的誕生！ 黃興桂