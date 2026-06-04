Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 桂神開波｜東西岸霸主誕生馬刺勢登頂奪冠

專家點睇
更新時間：12:15 2026-06-04 HKT
發佈時間：12:15 2026-06-04 HKT

自去年12月起一直支持本專欄的朋友們，相信都會留意到我對NBA賽況的分析，向來是旗幟鮮明、絕不模稜兩可。如今東西岸冠軍已經名花有主，正如我早前所預料，總決賽的戲碼將由紐約人對陣馬刺。

回顧早前的季後賽，紐約人輕鬆擊敗了殘陣出擊的騎士，預計騎士現有褪色三劍俠陣容將面臨解散。然而，紐約人在總決賽即將面對的，乃年僅22歲巨星雲班耶馬掛帥的馬刺。
雲班耶馬堪稱籃球界的大谷翔平。作為當代「控球中鋒」的代表之一，他兼具封阻、籃板及3分投射能力，甚至做到控球中鋒親自帶球推進過前半場組織進攻。若他能保持健康作賽15年，其歷史成就絕對會超越張伯倫、渣巴及奧尼爾等傳奇名宿。在他的帶領及眾多潛力新星的配合下，馬刺絕對有能力在10年內稱王稱霸，甚至挑戰勇士（7次）NBA史上奪冠次數第3多的紀錄。
在對陣雷霆的系列賽中，馬刺展現出驚人的實力與韌性。縱使第5戰雲班耶馬罕有地表現失準，但球隊在第6戰痛定思痛，並在作客的第7戰生死戰中，面對衛冕冠軍雷霆依然從頭領先到尾，足見這支球隊深不可測的潛力。籃球是5個人的運動，只要主將受傷缺陣，戰局隨時能被改寫。
展望今年的總決賽，只要雙方陣容完整、主力保持健康，我在此為大家作一個「簡而精」的結論：今年的NBA總冠軍將會是馬刺，而非紐約人。我甚至不相信這個系列賽需要打到第7場便能分出勝負。讓我們一同見證新王者的誕生！ 黃興桂

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:32
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 關女稱「內心安穩」對事件有信心 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
4小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
22小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
02:32
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
18小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
2026-06-03 12:24 HKT
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
15小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
17小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
15小時前
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
00:34
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
突發
3小時前
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
影視圈
4小時前