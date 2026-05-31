專欄 體壇雜論｜酷熱天氣比賽球員吃不消 法網賽場可考慮加建天幕降暑
更新時間：10:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-31 HKT
今屆法國網球公開賽男單賽事連場爆冷，一號種子贊歷克冼拿和三屆冠軍祖高域先後出局，令今屆將會有一個新王者誕生。然而，冼拿和祖高域同樣在高溫之下戰至筋疲力竭而敗，筆者擔心球員在酷熱環境下比賽不止影響表現，連健康都會受到威脅，法網賽會應多加考量作出妥善安排，例如在球場加建天幕等。
法網於每年夏天舉行，氣溫經常達到攝氏30度或以上，太陽曬到紅土場上變得更加熱，加上紅土場球速較慢，球員多留在抵線抽擊，以至比賽時間較長，打足五盤每每需要四、五個小時，球員體力透支特別大。
酷熱威脅球員健康
一哥贊歷克冼拿於男單次圈便與阿根廷球手施雲杜奴激戰3小時36分鐘，於領先兩盤下倒輸2:3；冼拿賽後表示戰至第三盤感到身體不適、頭暈。而祖高域於男單第三圈對巴西的方斯卡更激戰4小時53分鐘，亦在領先兩盤下反輸2:3。祖高域透露在比賽末段雙腳已經發軟，要靠球迷的打氣聲來支撐下去。
賽事出現爆冷戰果本來並不出奇，但連番出現有球員於酷熱天氣下戰至身體不適實在值得關注。好像國際足協亦在即將舉行的美加墨世界盃，全面引入飲水暫停時間，每半場踢了22分鐘便有3分鐘暫停飲水時間，讓球員避免因為在酷熱天氣下比賽而受傷或身體不適。筆者希望法網賽會可針對這方面作出安排，讓球員可在最佳狀態下比賽，對球員、球迷和賽會都有利。丹尼神
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