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專欄 蘇哈仔｜曼聯引援有助補中場短板

專家點睇
更新時間：12:01 2026-05-30 HKT
發佈時間：12:01 2026-05-30 HKT

早兩期討論過曼聯會採用階梯式的中場引援方案，平、中、貴各簽一名，意想不到的是他們行動如此迅速，英超煞科不足一星期就接近鎖定第一簽，就是意甲阿特蘭大中場艾達臣荷西。
綜合多間媒體的報導，艾達臣荷西的轉會費介乎3500萬鎊至3800萬鎊左右，即係屬於「平」的類別。早前分析過，這價位的目標，是補充一位實力在輪換和主力之間，並配合到紅魔中場現代化的要求。26歲的艾達臣正好符合以上的條件，他左右和縱深移動範圍大，場均跑動距離逾12公里，身體質素出眾，擅於鬥牛式對抗，正好針對紅魔中場活力不足的問題。

第二簽才是戲肉

艾達臣是巴西人，主要踢防守中場，有媒體就稱他為「新卡斯米路」，但以他的名氣，加上曼聯近年買入的意甲兵水貨居多，包括奧拿拿、約舒亞舒克斯等，不少魔迷質疑這決定。此子的確有不少弱點，欠缺滲透式的傳送，長傳準繩度低，專注程度有時不足，難怪他在23至24球季帶領阿特蘭大贏得歐霸後，都沒有大球會青睞他，現時的身價大約3500萬鎊。
然而正如文首提及的情況，艾達臣是階梯式的下端，只是頭盤而已，之後才到主菜和甜品，他的角式傾向輪換為主，並非直接取代卡斯米路。第二簽預計才是戲肉，會係辛度東拿尼、阿當禾頓、卡路士巴利巴、曹亞文尼那類星級中場。蘇偉業

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