Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 運動醫道｜橈骨骨折少兒最常見

專家點睇
更新時間：12:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-29 HKT

橈骨頭在前臂手踭關節外側，屬於肘關節的組成，所以橈骨頭骨折屬於關節內骨折，所以更加要小心活動的回復能力，大約佔肘關節骨折的20%。
橈骨頭骨折常由間接暴力導致，少年兒童多見，多發生在跌倒或體育運動時。跌倒時手掌着地，肘關節伸直而肩關節在外展位，使肘關節置於強度的外翻位，導致橈骨頭猛烈地撞擊肱骨小頭，引起橈骨頭骨折。此類肘部損傷通常症狀輕微，臨床上容易誤診、漏診。表現為肘外側局部腫脹和壓痛，及肘關節功能障礙，以前臂外旋功能受限最明顯。摔傷後如肘部疼痛、腫脹，上肢感覺麻木等症狀持續，逐漸加重者，應及時就醫。

症狀持續應及時就醫

傷後急診可以就地取材，使用物件或健側手承托患肢前臂，肘關節屈曲放置於胸前，也可使用絲巾等懸吊於胸前，如合併有傷口，要消毒包紮處理，期間應注意觀察患肢末梢手指感覺、血液運行等神經和血管損傷的問題。
X光片的肘關節前後位和側位，可確診骨折的發生，分型和移位程度；三維CT：可較直觀地顯示骨折碎裂及移位程度，分型和損傷程度；MRI：部分情況下可使用磁力共振辨別隱匿性骨折和軟組織損傷情況。
骨折以Mason分類較常用：
Ⅰ型，為線狀骨折，即無移位型骨折，骨折線可通過橈骨頭邊緣或呈劈裂狀。
Ⅱ型，為有移位的骨折，有分離的邊緣骨折。
Ⅲ型，為粉碎型骨折，有移位或無移位或呈塌陷性骨折。
Ⅳ型，為橈骨頭骨折伴有肘關節脫位。
橈骨頭骨折治療包括非手術治療與手術治療，首要重點是恢復正常解剖結構，以保持良好的關節功能。
郭志堅
澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士
查詢：[email protected]

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
13小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
4小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
18小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
突發
44分鐘前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
23小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
17小時前
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
8小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
2026-05-28 09:00 HKT