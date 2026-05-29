專欄 運動醫道｜橈骨骨折少兒最常見

橈骨頭在前臂手踭關節外側，屬於肘關節的組成，所以橈骨頭骨折屬於關節內骨折，所以更加要小心活動的回復能力，大約佔肘關節骨折的20%。

橈骨頭骨折常由間接暴力導致，少年兒童多見，多發生在跌倒或體育運動時。跌倒時手掌着地，肘關節伸直而肩關節在外展位，使肘關節置於強度的外翻位，導致橈骨頭猛烈地撞擊肱骨小頭，引起橈骨頭骨折。此類肘部損傷通常症狀輕微，臨床上容易誤診、漏診。表現為肘外側局部腫脹和壓痛，及肘關節功能障礙，以前臂外旋功能受限最明顯。摔傷後如肘部疼痛、腫脹，上肢感覺麻木等症狀持續，逐漸加重者，應及時就醫。

症狀持續應及時就醫

傷後急診可以就地取材，使用物件或健側手承托患肢前臂，肘關節屈曲放置於胸前，也可使用絲巾等懸吊於胸前，如合併有傷口，要消毒包紮處理，期間應注意觀察患肢末梢手指感覺、血液運行等神經和血管損傷的問題。

X光片的肘關節前後位和側位，可確診骨折的發生，分型和移位程度；三維CT：可較直觀地顯示骨折碎裂及移位程度，分型和損傷程度；MRI：部分情況下可使用磁力共振辨別隱匿性骨折和軟組織損傷情況。

骨折以Mason分類較常用：

Ⅰ型，為線狀骨折，即無移位型骨折，骨折線可通過橈骨頭邊緣或呈劈裂狀。

Ⅱ型，為有移位的骨折，有分離的邊緣骨折。

Ⅲ型，為粉碎型骨折，有移位或無移位或呈塌陷性骨折。

Ⅳ型，為橈骨頭骨折伴有肘關節脫位。

橈骨頭骨折治療包括非手術治療與手術治療，首要重點是恢復正常解剖結構，以保持良好的關節功能。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士

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