專欄 運動醫道｜脊椎手痺痛綜合症

一位60多歲的女子，是醫院護士，行路不小心向左前方滑倒，記憶中是左手伸直向前落地，側跌時撞到手踭。手踭痛，轉動更甚，自我檢測不見變型，沒有骨擦音等骨折基本條件，回家休息和冰敷，晚上睡眠時痛增，反覆痛醒，痛和痺從肩上三角肌開始，延伸至手掌指，而自覺只是肩前肱二頭肌踺和手踭外側創傷，頸不覺有問題，但因痛楚令睡眠質素不好，而且醒來後更痛，所以決定去尋醫照X光檢查骨傷情況。

殊不知一照，發現手踭外側橈骨頭骨裂，骨科醫生認為只是沒有脫位的輕度骨折，所以建議不用石膏手托，但傷者已經自我使用手托，間歇使用。同時要適當地活動上肢包括手踭，免裂骨位和附近軟性組織復完期間，纖維產生過度而肌踺黏連韌帶緊縮關節硬化等。

痛楚令人難以入睡

傷者毋須石膏手托和手術，可以輕鬆洗澡，回歸適量的生活和工作，但睡眠時仍然因左上肢麻痺酸痛而不能舒服入睡，不舒服的位置包括肩部三角肌，肩關節前後，上臂前方，手踭整個特別外側，前手臂，手掌，以至手指。經檢查後，發覺頸左關節有壓痛腫脹，活動幅度有減少，其實長期有硬緊問題，因沒甚麼痛感，所以從不治理，只是久不久的按摩。治療後，整個左手不適大減，當然手踭活動時外側疼痛仍然存在。

科學分析一下，跌倒時左手伸直落地再向左跌，撞地的撞擊力容易反彈傳遞到頸，而且頸亦因跌倒時的衝力而向左搖，加上本身頸緊硬的隱憂，伸展有限，自然左頸關節受傷。這又是一個明顯的脊椎手痺痛關係的綜合症，類同上幾期的腰臀綜合症。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士

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