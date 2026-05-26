專欄 桂神開波｜紐約人東岸強勢叫胡 馬刺狙擊雷霆西岸掀激戰

NBA季後賽進入白熱化階段，東西岸決賽各自上演着截然不同的戲碼。東岸方面，紐約人展現出勢如破竹的霸氣；而西岸賽場上，馬刺則展現頑強韌性，令衛冕冠軍雷霆陷入苦戰。

在東岸的第3戰中，紐約人以121:108力退騎士，系列賽強勢拉開至3:0的絕對優勢。紐約人今季無堅不摧，當家控衛謝倫般臣居功至偉，若能保持健康，他絕對是東岸決賽最有價值球員的不二之選。加上艾魯比傷癒復出，以及身披44號球衣的小前鋒沙美特作為「超級第六人」高效斬獲14分，球隊陣容更顯均衡。反觀騎士後場手感冰冷，主力3分命中率低至約23%，面對紐約人攻守兼備的球風毫無招架之力。預計紐約人有望以4:0或4:1的姿態強勢晉級。

連霸之路從不平坦

將目光轉向西岸，戰況則膠着得多。第4戰馬刺在主場以出色表現贏下關鍵一役，將系列賽總比數扳平至2:2。馬刺致勝的靈魂人物，無疑是法國「怪物」中鋒雲班耶馬。這位7尺4寸的高佬在攻守兩端展現極大統治力，全場狂轟33分，並在封阻與籃板上給予對手極大壓力。配合隊友華素爾及史提芬卡素等人的火力支援，馬刺在首節中段已建立雙位數優勢。

在馬刺的嚴密防守下，力圖衛冕的雷霆顯得綁手綁腳。去年最有價值球員基傑奧斯阿歷山大手感欠佳，僅得19分。雷霆全隊更是陷入得分荒，三分球命中率慘跌至18%，整體命中率僅得33%。儘管外界季前一致看好雷霆能順利衛冕，但NBA的連霸之路從不平坦。面對馬刺的強力狙擊，西岸的這輪巔峰對決，極有可能需要戰至第7場才能分出高下，球迷們不妨拭目以待。黃興桂