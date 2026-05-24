專欄 體壇雜論│樊振東乒乓歐聯連輸被「抽水」 勿以一次比賽論成敗

歐洲乒乓球會冠軍聯賽男團決賽，薩爾布呂肯對尼姆蒙彼利埃。樊振東輸掉兩場，全靠隊友摩加特和達魯科約基治贏出三場，薩爾布呂肯險勝3:2捧盃。事後前中國代表劉丁碩在網上直播拿著6隻蛋諷刺樊振東，引起網上爭議。筆者認為任何運動員都有狀態起伏的時候，不應以一個比賽結果定英雄，落井下石的行為不可取。

樊振東輸波 隊友無怪責

團體賽事講求團體合作和士氣，隊友之間互相鼓勵以達成一加一多於二的效果。今次乒乓歐聯決賽，薩爾布呂肯在主將樊振東失準下，兩名隊友摩加特和達魯科約基治挺身而出，尤其摩加特在決勝的第5場3:1擊敗阿歷斯勒般，助球隊奠勝最為關鍵。

賽後隊友沒有怪責樊振東，摩加特更讚揚說：「能夠和樊振東做隊友是極美妙的事，我從他身上學到太多。」外媒更盛讚樊振東，指他今季19場單打只輸掉兩場，勝率高達89.5%。

劉丁碩手持6隻雞蛋暗諷樊振東

反觀，前中國代表劉丁碩，在網上直播手持6隻雞蛋暗諷樊振東吞六蛋。片段播出後惹來各方抨擊，他亦關閉了社交媒體的評論區。另一前中國代表張繼科亦看不過眼，他說：「我很了解樊振東，他骨子里那股勁比你們想象的要硬得多，0:6不會把他打垮，他回去只會練得更狠，下一場站他的眼神會更凶。」

筆者認同張繼科所說，身經百戰的樊振東不會如此輕易被打倒，而筆者更加不齒落井下石的人，借機會抽水擦流量，更應該被指責。丹尼神