專欄 體壇雜論│王楚欽有大將之風 以身作則反對飯圈文化

倫敦世界乒乓球團體錦標賽展開前，球迷還擔心中國男隊缺少樊振東助陣，爭標勢危。結果，王楚欽成功領軍奪冠，加上他謝絕粉絲為自己慶祝生日，以身作則反對飯圈文化，場內場外表現成熟，由他當中國男乒新領袖，筆者讚同是最合適。

領國家男乒隊奪冠

王楚欽在早前結束的世乒團體錦標賽，多次於危急關頭發揮定海神針的作用。好像男團4強對法國的賽事，王楚欽首場對科頓於落後局數1:2之下抵住壓力，反勝3:2為中國先取關建一分，隊友才得以保持信心。王楚欽最終贏2場，助中國以場數3:1淘汰法國晉身決賽。之後他再領國家男隊於決賽3:0挫日本奪冠，完成12連冠霸業。

另一方面，王楚欽為反對飯圈文化，早前於個人社交媒體發文，表示不會為自己5月11日的生日慶祝，亦呼籲粉絲們不要為他舉行任何生日活動，亦不會出席生日慶祝活動。有商場透露，為尊重王楚欽本人的想法與意願，決定取消原定於5月10日舉辦的生日應援活動。雖然，最後有粉絲不理王楚欽勸籲包下商場，掛上巨型海報和舉辦應援活動，遭國家體育總局發文警告。不過，王楚欽能夠以身作則，謝絕飯圈文化是成熟的表現。

筆者喜見他於場內場外漸有大將之風，作為中國男乒新領袖當之無愧。丹尼神