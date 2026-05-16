專欄 蘇哈仔│曼聯將轉正卡域克 低風險的決定

根據英國傳媒的報導，卡域克非常接近坐正，正式成為曼聯主教練，將會簽署一份為期2年，還有1年續約條款的合約。媒體指卡域克今次獲得信任，除個人能力外，更主要是決策層不想冒險，在其他候選人不比卡域克明顯優勝的情況下，決定採用較穩妥的做法。

2、3個月前，外界預計不少名帥會投入自由市場，曼聯領導層一直審視，不急於將卡域克轉正，做法合理。然而杜曹選擇留在英格蘭代表隊；安歷基繼續打造巴黎聖日耳門皇朝；安察洛堤就與巴西國家隊續約，教練池中基本上再無星級主帥可供選擇，紅魔只能揀下一級的候選人。

星級主帥無選擇 次級教頭風險大

次級選擇有伊拉奧拿，他在般尼茅夫交出亮麗成績，球隊被拆骨都名列前茅，可是他未教過大會，能否頂住媒體壓力，不得而知；水晶宮的加斯拿去季贏足總盃為球隊取得隊史首冠，季初再贏英格蘭社區盾，近期又躋身歐協聯決賽，有成績支持，但他主要踢3後衛陣式，紅魔見過得怕黑；湯馬士法蘭克有豐富的英超經驗，但今季升呢上熱刺未能駕馭，去規模更大的曼聯恐怕更加頂唔順。

而其他候選人沒有英超經驗，不排除像過去兩任坦哈格和魯賓艾摩廉般，會水土不服。沒有一人比卡域克明顯優勝，紅魔領導層衡量過後讓後者坐正，是明智之舉。再者2年合約唔算長，勢色唔對大可換人，絕對支持這個低風險的決定。蘇偉業