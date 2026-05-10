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專欄 體壇雜論｜吳宜澤成球迷新寵兒

專家點睇
更新時間：07:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-10 HKT

周五公布的世界桌球巡迴賽202526年度獎項中，新科世界冠軍吳宜澤獲球迷票選最佳球員獎，趙心童當選年度最佳球員和媒體評選最佳球員兩獎，常冰玉則獲選年度突破球手；中國球手成大贏家，難怪大師兄丁俊暉說中國球手的時代開始。筆者非常欣賞這班年輕球手的表現，同時亦不忘吳宜澤和丁俊暉的父親，不惜變賣財產支持孩子去追夢的偉大行為。
22歲的吳宜澤於上周的世界桌球錦標賽決賽，力挫梅菲成首位00後世界冠軍。乘着剛奪取世界冠軍的氣勢，吳宜澤成為球迷的新寵兒，於2025-26年度獎項中獲球迷票選最佳球員獎。

丁俊暉：中國桌球時代來臨

這位中國桌球新星成名的背後除了球迷的支持外，他的父親居功至偉。吳父為了支持孩子追夢，放棄經營古董店，賣掉了房產陪同孩子移居謝菲爾德訓練和比賽，才成就了今天的世界冠軍。吳宜澤於世錦賽奪冠後亦感謝父母說：「他們才是真正的冠軍。從我學桌球開始，父親無離開過我，母親這些年亦經歷了很多。」
至於中國桌球大師兄丁俊暉，亦獲得父親大力支持，不惜放棄原本經營的生意開桌球房助其練習。桌球房倒閉後又變賣資產，帶他到當時中國桌球發展最好高的廣東訓練。筆者認為「中國桌球手時代的來臨」，除球手的努力外，他們的家人背後的付出實在功不可沒。丹尼神

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