專欄 蘇蝦仔｜卡域克可成曼聯阿迪達

卡域克贏完哥迪奧拿，想不到又贏阿迪達，一口氣接連擊敗現時英超積分榜首兩位球隊。阿迪達今季在多場關鍵大戰中，換人和部署都過於保守，對紅魔一仗亦如是，證明他只能做一位建隊型教頭，並非冠軍型主帥。然而此舉可啟發曼聯，可以用卡域克幫手建隊過度2至3年。

阿迪達於2019年尾接掌阿仙奴時，球隊正值最黑暗時期。他用名宿的身份回歸，得到球迷和球員肯定，成功團結更衣室和球隊上下，而且毋須適應球會內部文化，容易交出好成績，重新成為爭標分子。然而重回正軌後，下一步就是要為球會帶來錦標，可是阿迪達的衣袋中並無PlanB，加上他帶隊踢的是公式化足球，球員位置固定，所有鋒將都要做防守，去到關鍵時刻沒有靈性，唔敢博就唔會有冠軍。

打穩根基重現競爭力

將阿迪達的例子套用在曼聯上，卡域克過去2場戰術沒有石破天驚之處，但他和阿帥相似，名宿身份壓得住球員，球迷又受落。他毋須面對外界壓力和批評，再將球員返回適當的位置，踢返最適合他們的陣式，再憑戰將本身的實力，以及一周一賽之利，接連贏波取得好開局。

卡域克在球員時代以冷靜和沉穩見稱，他在場邊領軍時同樣沉實，作風穩打穩紮，因此下限不會低。紅魔剛過完動盪期，不妨參考槍手以建隊型教頭打下根基，重現競爭力後才再作打算。蘇偉業