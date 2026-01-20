Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 體壇雜論｜造謠「欄王」移民純為流量

專家點睇
更新時間：10:11 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:11 2026-01-20 HKT

中國「欄王」劉翔於2015年宣布退役之後，離開大眾媒體的目光。近日網上流傳劉翔移民美國的消息，令到這一名字再次成為熱話。劉翔選擇在小紅書發布旅行片段，並在片尾澄清移民之說，一句：「中國人愛中國，記住了！」言簡意賅。筆者不明白造謠者之用心，是要借劉翔的名聲去搶流量，還是如網民所說要破壞國家英雄的形象，無論如何筆者都不認同這種行為，亦呼籲各位要小心分析網上的消息，不可盲目盡信。
劉翔低調回應表達愛國之情
劉翔於2004年雅典奧運男子110米欄決賽，以12秒91贏得中國奧運史上首面男子田徑金牌。兩年後的洛桑田徑大獎賽，他再以12秒88刷新世界紀錄。2008北京奧運和2012倫敦奧運，劉翔都帶傷出戰最後要退賽。2015年5月，劉翔在鑽石田徑聯賽上海站舉行告別儀式結束運動員生涯歸於平淡。
近日，網絡上流傳劉翔移民美國的消息，令到這位曾經威震全球的「欄王」再一次成為媒體焦點。運動員生涯經歷無數風浪的劉翔，並未有因為謠傳而動怒，選擇低調於小紅書旅遊視頻的片尾就移民之說作出回應：「最近還有一個傳聞，說我移民了。誰說的？站出來，保證不打他！我一個愛國熱血小青年，我移民？到哪兒去移民？真是的。中國人，愛中國，記住了！」
筆者很欣賞劉翔的回應方式和說話，低調得來不失威嚴，亦表達了對國家的感情。同時，筆者希望有心人不要再借助這種造謠方式來吸流量，到頭來只會惹人討厭甚至被聲討，更得不償失。丹尼神

