專欄 體壇雜論｜賽程過密損身心健康 主辦單位應檢討

專家點睇
更新時間：13:13 2026-01-13 HKT
發佈時間：13:13 2026-01-13 HKT

繼乒乓球出現球員不滿賽會強制參賽令，樊振東和陳夢先後退出排名賽後，如今網球壇亦出現有球員不滿賽程安排過密。「一姐」莎芭蘭卡於布里斯班網賽期間，公開批評賽會強制要球頂級球手每年參加20項比賽的規定，直指是只顧賽會利益而漠視球員健康。筆者認同網賽主辦單位要顧及球員健康和感受，否則到有球手退出排名賽才檢討便太遲。

網球「一姐」為球員發聲　　

世界排名第一的莎芭蘭卡早前在布里斯班網賽拿下個人職業生涯第22個錦標，她在其中一仗的賽後記者會上公開批評賽會的賽程安排過密，罔顧球員健康：「賽季簡直是瘋狂，對球員非常壞，正如大家所見有這麼多球員受傷！」　　
目前賽會規定頂級球手每年最少參加20項強制性比賽，包括四大滿貫、10項WTA1000級別賽事，6項WTA500級別賽事，而未能達標的選手將被扣分，而莎芭蘭卡去年亦曾因此被扣分。不過，她強調今年仍然會因應自身情況而選擇性參賽，她說：「上季我曾經在身體情況很差的情況下去比賽，因為過度比賽而筋疲力竭。」　　
筆者認同莎芭蘭卡所說，現代網球賽事實在太多，球手沒有足夠休息時間容易受傷，以致經常有球手退出比賽，反而影響到球賽的競爭性和可觀性。而莎芭蘭卡今次的發言，為自己之外亦為其他網球員，甚至網球長遠發展而發聲，實在值得筆者敬佩；希望網球賽事主辦單位可以多加考慮作出改善。丹尼神

 

