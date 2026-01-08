專欄 運動醫道｜拗柴康復治療的誤區

上期討論過急性期的誤區，當中冰敷時間，也有重要的誤區，許多人誤以為冰越久消腫越快，膠袋一包冰一放便半小時多，這是非常危險的錯誤觀念。第一點，急性期冰療的作用是血管收縮，減慢患處的局部血液循環和充血情況，減輕腫脹和急性炎症而止痛去腫，所以10分鐘便有這效果，如果超過20分鐘，可能為了對抗寒冷反而擴張血管和充血，血液循環和腫脹便反而增加，亦可能導致神經凍傷。第二點，膠袋或者冰直接敷在皮膚上，很容易灼傷，建議用一塊薄毛巾在皮膚表面，所以切記，冷敷不等於冰敷。

除此之外，其實康復期誤區也不少：

1）只做力量不練平衡和協調能力，肌力強大但關節感應和反應不力，依然容易反覆拗柴。康復方案建議分為幾個階段，急性症狀減輕後，柔軟性和活動度是重要，以幫助受傷關節恢復正常的活動範圍，避免關節僵硬。第二步是一旦疼痛得到緩解，肌肉力量和穩定性訓練便是要點，包括整體平衡訓練和踝關節的穩定性訓練。

康復期勿過早恢復運動

所以康復過程不應只是止痛為主，也應包括關節功能，力量，穩定性，和每項運動的針對性訓練，因為康復的最終目標是讓你回復到正常的運動和日常生活水平，例如步行開始，再到更高強度的跑步、跳躍，再進一步到你的要求例如足球和乒乓球的不同需要。

2）影像檢查正常不等於功能正常，功能測試才是最的標準。

3）輕的扭傷，以為幾天內自然會好，「忍一忍就好」，不願休息或尋求治療。這種做法可能導致韌帶癒合不完全，增加未來反覆扭傷或慢性不穩定的風險。

4）過早恢復運動也是不當，當疼痛感減，關節未必已完全恢復，若未經完整康復計劃便速速進行激烈活動，很容易造成傷處不是正常愈合，韌帶鬆弛或延長，形成不同穩定。

重返運動的基本要求，臨床檢查首先是無痛、無腫、無失平衡。功能測試包括關節活動和拉伸能力有健側95%，髁關節和下肢肌力90%，心理有信心。專項能力測試以能順利及協調地連續完成10次運動特定動作，例如足球員能來回急轉急剎，重力射球等。

郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士查詢：[email protected]