專欄 桂神開波│雷霆異軍突起之關鍵

專家點睇
更新時間：10:30 2026-01-03 HKT
發佈時間：10:30 2026-01-03 HKT

在NBA的歷史長河中，有一句至理名言：「進攻贏得票房，防守贏得冠軍。」雖然球迷們總是樂於見到華麗的入樽和三分雨，但在季後賽的肉搏戰中，能夠笑到最後，往往是那些防守如銅牆鐵壁的球隊。因為手感會有起伏，你不可能每場都投得順，但防守的拼勁是可以自己控制的。當你能夠成功防守，製造對手失誤、搶斷，然後轉化為快攻得分，這種打擊對手士氣的效果，遠比單純的陣地戰得分來得巨大。

這一點，正是雷霆本賽季異軍突起的關鍵。雷霆隊經過多年的臥薪嘗膽，耐心選秀，終於打造出一支讓人畏懼的青年軍。這支球隊的建隊思路非常清晰，總經理柏歷斯迪偏愛挑選那些手長腳長、身型修長的球員。如果你看過他們的陣容，你會發現大部分球員的身高都在6呎4、5寸至7呎之間。這種身材讓他們在防守端擁有極大的優勢，能夠無限換防，織下一張天羅地網。

這支球隊的核心陣容年輕且充滿天賦。領軍人物「SGA」基傑奧斯阿歷山大已是MVP級別的巨星，他的單打能力和關鍵時刻的冷靜讓人印象深刻。內線支柱賀姆格連不僅有三分能力，更是防守端的定海神針，封阻能力驚人。再加上全能鋒線謝倫威廉士，這「三少」組合攻守兼備。

截至12月30日，雷霆隊取得了27勝5負的驕人戰績，高居聯盟榜首。這對於一支平均年齡25歲的球隊來說，簡直是不可思議。他們的成功並非偶然，而是建基於嚴密的防守體系和極具侵略性的反擊。

當然，奪冠之路從來不是一帆風順。在NBA，健康往往是決定性的因素。正如去年的公鹿和快艇，因為主力受傷而飲恨。雷霆隊雖然現在氣勢如虹，但要真正捧起奧布萊恩盃，還需要克服季後賽的重重考驗，並祈求傷病遠離。

這是一個屬於「小城故事」的奇蹟。奧克拉荷馬這個被戲稱為「雷霆城」的小城市，正孕育著一股足以改變聯盟格局的風暴。只要這群年輕人保持健康，能夠在季後賽中延續他們令人窒息的防守，這支雷霆隊，絕對有能力再次衝出西岸，甚至問鼎總冠軍。因為正如筆者認為：進攻雖好看，但防守才是王道。黃興桂

