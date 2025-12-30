專欄 蘇哈仔│魯賓艾摩廉有一點 值得被肯定

曼聯經常令人意想不到，應贏則輸，不被看好卻有分袋走，剛仗在傷兵滿營，兼且有3名主力離隊參加非洲國家盃的情況下，居然能夠以1:0擊敗身體對抗極佳的紐卡素。

魯賓艾摩廉正式放棄3後衛陣式，轉踢4後衛，不再固步自封值得一讚，但更值得嘉許，是他在嚴峻的環境中，仍堅持嚴格監控球員的體能情況，不要超負荷。曼聯近年被人咎病之處，除了買人貨不對辦，還有戰將們不停受傷，長期傷兵不少，更多是復出不久又再傷。

艾摩廉的做法，是嚴格管控球員的出場時間，特別是有豐厚傷病履歷，以及體能狀態不足以應付全場的戰將。當全員健康，有足夠的替補人選時，要做到不是難事；可是在人手不足，但又要面對爭取成績的壓力時，要保持這堅持並不容易，剛仗被紐卡素圍攻，知道控制力大減，都要換走美臣蒙特、卡斯米路、勞基梳爾和利辛度馬天尼斯，用兩位青年軍小將和雪到硬的杜維爾馬拉西亞入替；前輪對阿士東維拉，同樣換入2位新人應付，都要避免主力超負荷。

球迷都明顯見到曼聯正選和後備的差距，艾摩廉無可能見唔到，他仍然堅持控制球員的出場時間，值得給予肯定。蘇偉業