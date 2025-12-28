Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄體壇雜論｜張本智和豪言多 日網民不買帳

專家點睇
更新時間：12:13 2025-12-28 HKT
發佈時間：12:13 2025-12-28 HKT

日本乒乓球名將張本智和早前在香港舉行的WTT香港總決賽，先後擊退中國的林詩棟和瑞典的摩加特首奪冠軍。這名日本乒乓一哥奪冠後信心大增，近日更豪言要領日本在明年世界乒乓球團體賽奪冠，但遭網民潑冷水。筆者認同張本智和已達世界頂級水平，惟以日本男隊的整體實力，要與有王楚欽、林詩棟坐鎮的中國隊爭冠難度極高。
張本智和成為日本乒乓球史上首位WTT總決賽冠軍，東京電視台特別向他頒發表揚狀。這名日本一哥在儀式上豪言要帶領日本男隊奪取明年世界乒乓球團體賽冠軍：「非常感謝為我舉辦如此盛大的表彰會，收到大家的鼓勵，我真切地感受到這次奪冠的意義，也覺得自己的努力沒有白費。明年的世乒賽是團體賽，我和戶上隼輔、篠塚大登、松島輝空等隊友已組建起具備衝擊金牌實力的隊伍。我將以世乒賽金牌和更多賽事冠軍為目標，付出比今年加倍的努力。」

遭質疑WTT奪冠含金量

不過，日本網民對於張本智和定下世乒團體賽奪冠的目標似乎並不認同，更質疑他奪冠的含金量，一網民說：「今次賽事最頂尖的男、女球手都退出了。若果明年再有頂尖球手因傷退賽，他們（日本）或有機會奪冠。」
筆者認同張本智和的實力足與中國球手爭勝，惟其他的隊友松島輝空、戶上隼輔和篠塚大登，只有松島輝空排世界第8，戶上隼輔和篠塚大登排20、28，實力難與中國隊球手匹敵，以團隊整體實力而論，筆者認為張本智和要帶領日本與中國爭冠還是言之過早。丹尼神

