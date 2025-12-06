非帆征途｜從環島賽看港拓水上運動優勢
更新時間：20:25 2025-12-06 HKT
發佈時間：20:25 2025-12-06 HKT
由香港遊艇會主辦的「寶馬海岸賽艇香港環島大賽2025」，早在上月尾舉行，賽事固然精彩，不過帆船妹更驚喜的是，見到一班國際奧運級的運動員參賽。
參加「公開組四人雙槳有舵手艇」的英國隊伍，當中三位都是奧運和世錦賽的獎牌得主，包括奧運金牌得主TomFord、奧運銀牌得主JackBeaumont、世錦賽銅牌得主AdamNeill。三位首次到港作賽，他們大讚環島賽是個很經典的賽事，事前聽過很多有關賽事的報道，他們又指希望到世界各地參與一些有趣的賽事，環島賽便是其中一個，又笑說可以透過環島賽觀賞到整個香港。
而出戰「公開組雙人雙槳艇」鐵人賽的德國組合EduardoLinaresRuiz和AntonFinger，分別是前世錦賽冠軍和巴黎奧運的代表。Eduardo已經是第三次參賽，2017年第一次聽朋友介紹這個賽事，他笑說自己當時被騙了，連完成也完成不了，2019年第二次花了很多時間準備，最後贏得組別第一名，他形容賽事很好玩，因此今年特意帶同新拍檔再次來港參賽。
比賽後，從社交媒體見到Eduardo和Anton還爭取時間，到了大嶼山的天壇大佛和蘭桂坊旅遊和打卡，似乎享受比賽之餘，也享受了留港旅遊的時光。香港四面環海，非常適合舉辦不同的水上運動大型賽事，同時獨有的海岸線也是非常吸引國際選手的，帆船妹期待香港未來更大力度的推動水上運動體育旅遊的發展。
