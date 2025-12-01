Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 體壇雜論｜內地體壇年青小將湧現

專家點睇
更新時間：10:13 2025-12-01 HKT
發佈時間：10:13 2025-12-01 HKT

近期國家體壇新星湧現而且年紀很小，好像年僅13歲的河北游泳新星于子迪，於上星期結束的第15屆全運會取得3面金牌。近日於乒乓世青賽場上，同樣是13歲的小將祝啟慧聯同劉子菱奪U15女雙金牌，U15女單亦打入4強，被睇好是國家隊未來棟樑。她樣子甜美可愛，被網民稱讚為新孫穎莎，勢成中國乒乓球壇的新寵兒。

祝啟慧于子迪年僅13

剛結束的第15屆全運會，多名年青小將湧現，其中河北13歲游泳新星于子迪，先後於200米個人混合泳、400米個人混合泳和女子4X200米自游泳奪金，個人奪得3面金牌。其中200米個人混合泳更打破前輩葉詩文保持的20757亞洲紀錄和全國紀錄；勢必成為國家泳隊的新力量。

全運會乒乓球場亦出現同樣是年僅13歲的新星，這位來自北京的祝啟慧越級出戰U18的比賽，成功協助北京贏得U18女團冠軍；個人並取得U18女單第4名。最近的2025乒乓球世青賽上，祝啟慧又與劉子菱合作在U15女子雙打決賽擊敗日本的石田心美/村松心菜組合奪冠。祝啟慧又於U15女單賽事打入4強。這名13歲小將於今次賽事出戰U15級別比賽，面對的多是15歲球手。

而祝啟慧長得一副可愛的模樣，被指有乒乓一姐孫穎莎的影子，更有網民稱她為新版孫穎莎，筆者相信假以時日她有機會成為國家乒乓隊成員。 丹尼神

