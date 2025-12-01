專欄 體壇雜論｜內地體壇年青小將湧現

近期國家體壇新星湧現而且年紀很小，好像年僅 13 歲的河北游泳新星于子迪，於上星期結束的第 15 屆全運會取得 3 面金牌。近日於乒乓世青賽場上，同樣是 13 歲的小將祝啟慧聯同劉子菱奪 U15 女雙金牌， U15 女單亦打入 4 強，被睇好是國家隊未來棟樑。她樣子甜美可愛，被網民稱讚為新孫穎莎，勢成中國乒乓球壇的新寵兒。

剛結束的第 15 屆全運會，多名年青小將湧現，其中河北 13 歲游泳新星于子迪，先後於 200 米個人混合泳、 400 米個人混合泳和女子 4X200 米自游泳奪金，個人奪得 3 面金牌。其中 200 米個人混合泳更打破前輩葉詩文保持的 2 分 07 秒 57 亞洲紀錄和全國紀錄；勢必成為國家泳隊的新力量。

全運會乒乓球場亦出現同樣是年僅 13 歲的新星，這位來自北京的祝啟慧越級出戰 U18 的比賽，成功協助北京贏得 U18 女團冠軍；個人並取得 U18 女單第 4 名。最近的 2025 乒乓球世青賽上，祝啟慧又與劉子菱合作在 U15 女子雙打決賽擊敗日本的石田心美 / 村松心菜組合奪冠。祝啟慧又於 U15 女單賽事打入 4 強。這名 13 歲小將於今次賽事出戰 U15 級別比賽，面對的多是 15 歲球手。

而祝啟慧長得一副可愛的模樣，被指有乒乓一姐孫穎莎的影子，更有網民稱她為新版孫穎莎，筆者相信假以時日她有機會成為國家乒乓隊成員。