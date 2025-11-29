專欄 蘇蝦仔｜「落難雙紅」又輸波盼周末爭啖氣

用「落難雙紅」來形容曼聯和利物浦，可說最適合不過，一隊在大部分時間多打一人下都輸俾愛華頓；另一隊又輸3球，連續3場各賽事以3球之差落敗。不過兩隊今次輸波的消息，因為宏福苑五級大火，在香港球迷間的談論度不高。

曼聯主場踢多一人仍落敗

曼聯主場對愛華頓，在13分鐘對手內訌踢少一人下，仍然輸0:1。紅魔落後下圍攻，狂射25球無入波，拖肥糖門將比克福特「上身」是一大因素，但紅魔自己真係唔爭氣，從比賽中間很多畫面都見到，球隊在防守時明明踢多一人，但在細小區域間卻是人少打人多，問題出於紅魔戰將態度欠積極，跑動少所引致，的確咎由自取。

而利物浦對上兩場英超各失3球，周中歐聯主場對燕豪芬，贏唔到都不單止，仲要狂失4球，華基爾雲迪積克犯手球輸12碼，完全是低級失誤。紅軍領隊史洛特不止一次表示，球隊創造到入球機會，只是未能把握，防線一時走神才出現問題。然而利物浦不是一、兩場比賽出事，近12場輸足9場，已非單一事件，球隊今夏斥重資買前鋒和攻中，忽略邊線和中堅位置的深度，終究出事。

紅魔和紅軍都是香港最多球迷追捧的球隊，希望兩隊在本周末英超打爭氣波，為香港球迷在苦中得到一點甜。蘇偉業