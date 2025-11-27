專欄 運動醫道｜揮灑汗水延續全運激情
發佈時間：11:03 2025-11-27 HKT
2025粵港澳的全運聖火終於熄滅，但「全民運動」的體育精神依然，這體育文化的熱情仍然掀起運動風潮，快快站起來揮灑汗水，延續全運激情！全運的引誘和鼓勵，使我們在日常生活中的每一個時刻，延續體育的效應，當我們把運動融入健康生活的領域，便是真正的自我財富，社會經濟效益。
當然，講是容易，但香港人生活緊張，職場忙碌，學業又多壓力，運動設施又未必方便，自然大家運動時間不足，但全運會的意義，恰似一聲尖叫的號響，喚醒全社會對體育價值的重新認識，懂得安排時間平衡生活，告訴我們體育不僅是生活的娛樂，更是健康的基石，不是少數人的專利，而是每個人的自我權利。當我們在晨光中跑步，單車，黃昏室外羽毛球，我們不僅為自己個人強健體魄，更在社會經濟問題作出無私的貢獻。
衆所周知，身體活動不足或缺乏，久坐不動的生活方式是令身體不健康的重要原因，所以簡單見議，每天工作靜坐觀看電腦的時間要控制在2到4個小時以內，最好能每小時起來伸展活動一下，－至二分鐘也是好。
有氧運動為主抗阻運動為輔
基本運動原則是中低強度有氧運動為主，抗阻運動為輔，每周進行150~300分鐘，例如一星期中有5天運動不少於30分鐘，最理想是300分鐘，可以當身體習慣後才慢慢增加運動時間，至少隔天運動1次，抗阻運動每周2-3次，每次10~20分鐘。
中等強度運動進行時，呼吸和心跳會稍為加快及輕微流汗，可以講說話，常見的包括跑步，游泳，騎單車，乒乓球，羽毛球等。初運動時，循序漸進，量力而為，可以嘗試把生活與運動混和，例如盡量步行往返工作地點，多出外散步，行樓梯等。
跑步可以鍛煉體能還能提高心肺功能，有利於心臟的健康，防止脂肪的堆積。游泳更可運動手、腳、腰和腹，可以使全身的線條訓練，有健身美體作用，游泳時身體浮在水中，對膝有問題的人更適合。騎行單車被稱為“黃金有氧運動”，可以使心肺健康及鍛煉全身肌肉，更可訓練眼與手腳協調。羽毛球，乒乓球強身健體外更能鍛煉眼睛、手部和肢體協調，亦助預防頸椎病。籃球涉及彈跳等動作能提高身體協調和快速反應能力，亦可刺激青少年的骨骼生長。
郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士查詢：[email protected]