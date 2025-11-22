Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇蝦仔｜韋斯活與艾摩廉 同病不相憐

專家點睇
更新時間：10:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：10:00 2025-11-22 HKT


過去一個星期被人談論得最多的球壇人士，就是港隊教練韋斯活。這位從曼聯青訓出身的教頭，面對的處境、大圍因素和評價，與紅魔現任教頭魯賓艾摩廉之前被外界詬病之處，不約而同有點相似。

調動遲緩遭狠批

韋斯活被批評得最厲害的地方，就是臨場調動遲緩，上場對新加坡由領先到落後，於70分鐘先第1次換人，第2次調動更要到補時階段，背後最重要的原因，是他本身不信任這些後備兵，或者說這班替補不符合其要求。艾摩廉亦一樣，為何在單線作戰下，仍然只用相同的陣容出戰，明奴、約舒亞舒克斯長居後備，只得幾分鐘出場時間，亦是此原因。　　
而韋斯活在戰術上有諗法，打自由人，攻守轉換時變陣，整套策略都是當今歐洲球壇的潮流，與世界接軌，但他忽略了本地球員的能力，套用不了。魯賓艾摩廉亦曾經面對相近的痛處，3後衛陣式並不易踢，最初的踢法和戰術部署相對複雜，在曼聯陣中欠缺頂級球員下，履行不到就沒有成績。　　
韋斯活另一被詬病的地方，就是場上欠缺激情，大部分時間都繞手，眉頭深鎖沒有表情；艾摩廉在最低潮時，唔敢睇比賽、身體語言消極，踎低低頭唔敢觀看比賽。兩人唯一不同，是艾摩廉調整後走出來，帶領曼聯5場不敗；韋斯活恐怕沒有這個機會了﹗ 蘇偉業

