奧迪足球峰會│拜仁16歲大隻前鋒艾斯蘇姆亞洲行上位 被喻為德國中鋒新希望 香港球迷要記住

「奧迪足球峰會2026」明晚於啟德主場館上演，德甲班霸拜仁慕尼黑與應屆歐霸盟主阿士東維拉正面交鋒。香港球迷除了將注意力放在兩軍的星將外，還可注意身穿拜仁48球衣的16歲前鋒艾斯蘇姆(Bastian Assomo)，後者今夏友賽為拜仁上陣3次入2球，被喻為德國中鋒新希望，拜仁教練高柏尼相當重視他，近日於操練後更給予此子額外指導。

3場熱身賽入8球 艾斯蘇姆備受注目

2010年3月出生的艾斯蘇姆，在上場友賽拜仁2:1擊敗濟州SK時大放異彩。正選上陣的他於41分鐘接應隊友的傳送，控定皮球後再調整，然後右腳勁射破網，展示其射手觸球。此子年僅16歲但身高已達到1米90，身型魁梧，善長利用強壯的身體護球，在德國國內被喻為德國中鋒未來新希望。他在亞洲行前，兩場熱身賽俱有上陣入1球，今夏為拜仁出場3次收錄2球，表現出眾。

高柏尼主動幫手加操

德國《圖片報》透露，拜仁教練高柏尼和助教在最近3周，經常於全隊訓練結束後，為這名大隻中鋒給了額外指導，最重要時加強持球能力。由於哈利卡尼仍未歸隊，拜仁明晚於啟德主場館對維拉，艾斯蘇姆料繼續正選上陣，香港球迷不妨留意其表現。