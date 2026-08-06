英超｜阿列沙巴拿加熱身賽出醜 恐失阿仙奴二號門將位置

英超盟主阿仙奴周三於第二場季前熱身賽意外以 1:3 慘敗予西甲的貝迪斯，雖然這只是一場熱身賽，但兵工廠二號門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）在球場上的「災難級」表現，賽後遭到英格蘭輿論的強烈譴責，直指這位西班牙門將已徹底失去誠信，隨時會被今夏加盟的新兵美斯利亞（Illan Meslier）奪去其二號門將的席位。

出擊打空兼解圍失誤醜態百出

今場在都柏林Aviva球場舉行的賽事，阿仙奴開賽僅 9 分鐘便因阿列沙巴拿加的低級錯誤而落後。當時貝迪斯開出角球，阿列沙巴拿加棄門出迎卻在空中完全「打空氣」，皮球漏到後柱，讓洛迪高列基美輕鬆射入為貝迪斯打開紀錄。

這名阿仙奴門將之後再次犯錯，他的大腳解圍直接將皮球送到對方中場腳下，間接造就尼臣迪奧沙轟入世界波，令阿仙奴落後至 0:2。雖然阿仙奴憑藉軒卡派爾（Piero Hincapie）頭槌建功扳回一城 ，但半場結束前阿列沙巴拿加再次失守，被前韋斯咸中場科奴斯（Pablo Fornals）遠射破網，令阿仙奴上半場便以 1:3 落後，並將這個比數維持到完場。

阿迪達對門將向來鐵腕

阿列沙巴拿加已非首次出現低級失誤，今年 3 月的聯賽盃決賽對陣曼城時，他的致命低級失誤便直接葬送了阿仙奴的奪冠機會。對於目前旨在衝擊歐聯和英超雙冠的兵工廠來說，他們絕對無法容忍一位隨時「自爆」的二號門神。

主帥阿迪達對待門將冷酷無情早已是人所共知，當年他便曾手起刀落賣走功臣蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）以扶正大衛拉耶。如今，阿仙奴今夏出人意料地簽下了前列斯聯主力美斯利亞 ，加上 20 歲的小將薛福特（Tommy Setford）在後備席虎視眈眈。如果轉會窗關閉前有合適報價，阿仙奴不排除將阿列沙巴拿加出售。

