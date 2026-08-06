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西乙｜港門將吳以琛簽約西乙球會卡迪斯　成球會創會以來首位港將

足球世界
更新時間：13:24 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:24 2026-08-06 HKT

香港門將吳以琛日前透過經理人公司宣佈，已簽約西乙球會卡迪斯（Cádiz CF），成為該會創會以來首位中國香港球員，正式踏上西班牙職業足球舞台，亦為本地青訓產品寫下新一頁。

現年23歲、身高接近兩米的吳以琛已在歐洲打拼多年。經理人圖片
現年23歲、身高接近兩米的吳以琛已在歐洲打拼多年。經理人圖片

現年23歲、身高接近兩米的吳以琛，出身自本地青訓系統，曾效力標準流浪青年軍，2018 年曾旅居歐洲，於葡萄牙士砵亭 U16 及 U17 學藝，去年更到西班牙接受西甲門將教練 Toni Doblas 及其團隊的評核與個人訓練，逐漸進入西班牙職業球壇視野。

卡迪斯是一家位於西班牙西南部濱海城市卡迪斯的球會，成立於 1910 年，現時為西班牙乙組足球聯賽的球隊之一，旗下設有多支梯隊，分別於西班牙足球系統中不同級別聯賽角逐。

背水一戰激發好勝心

吳以琛其後經經理人安排到不同球會試腳，最終獲得卡迪斯垂青。他表明將努力爭取上陣時間，在高水平環境中學習及進步，並以成為「大港腳」為目標。在加盟初期，他會先於梯隊進行訓練及比賽，以獲取更多上陣機會及成長空間。吳以琛認為這令他動力十足：「我喜歡有競爭的環境，這能激發我的『好勝心』去拼命提升自己。在卡迪斯，踢得好便有機會升上一隊，表現差勁就有機會被下放到更低級別隊伍。這令我有『背水一戰』的感覺。」

確認加盟後，吳以琛隨即參與並完成了一課球會操練。經理人圖片
確認加盟後，吳以琛隨即參與並完成了一課球會操練。經理人圖片

卡迪斯代表柏保路山齊士（Pablo Sánchez）認為吳以琛是一名具潛力的年輕球員：「之前在歐洲的數年打磨，令吳以琛更適應這邊的比賽風格，除了門線技術外，亦有一定腳下功夫可以參與後場組織甚至發動進攻。」柏保路山齊士對吳以琛的試訓留下深刻印象：「當時他在對抗賽上陣的 20 分鐘內，成功做出了 4 次撲救，反應及啟動速度都很快，看得出基本功及思維都很不錯。當然他近 2 米的身高亦是很吸引人的天賦條件，相信在進入卡迪斯的體系之後，他可以有大幅度提升。」

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