北美聯賽盃│美斯世盃後首任正選錄2球1助攻 卡斯米路回勇 攜手助國際邁亞密贏波

美斯踢完世界盃後，周三(5日)首次為國際邁亞密正選上陣，立即交出神級表現貢獻2入球1助攻，率隊於北美聯賽盃聯賽階段主場4:2擊敗聖路易斯體育會。而卡斯米路經過上仗災難性演出後，今仗回勇共6次搶回控球權，還有2次攔截和3次解圍。

世盃後首正選美斯梅開二度

完成個人第6次世界盃之旅後，美斯稍事休息就向國際邁亞密報到，上周美國後備上陣，表現平平沒有入球和助攻，國際邁亞完主場2:2僅和哥倫布機員。今場北美聯賽盃賽事，美斯正選披甲即交出神級表現，5次射門3次中目標共入2球，還有一次射門中柱不入。同時他還有1次助攻，8次持球推進距離合共102.2米，率隊以4:2輕取墨西哥球隊聖路易斯體育會。

卡斯米路洗主場首秀擺烏龍頹勢

而剛加盟的中場老將卡斯米路，亦一洗上輪主場首秀擺烏龍兼失誤頻頻的頹勢，此子今仗回勇共有2次攔截、3次解圍、1次封阻射門和6次搶回控球權，63次傳送59次成功，成功率達到94%。